A scoprire la merce non a norma la guardia di finanza

PALERMO – La Guardia di finanza di Carini (Palermo) ha trovato in un negozio dieci occhiali di protezione privi dei requisiti di conformità alle normative europee e nazionali e recanti il logo “China Export” invece del marchio “CE”. Risalendo la filiera attraverso le fatture d’acquisto, le Fiamme gialle hanno individuato il fornitore (specializzato nella vendita all’ingrosso di dispositivi di prevenzione individuale) che aveva altri 670 occhiali irregolari che sono stati sequestrati. Negoziante e fornitore sono stati denunciati per violazione del Codice del consumo. La sanzione amministrativa in questi casi è di 25.823 euro. (ANSA)