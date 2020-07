PALERMO – “Anziché chiedere poteri speciali, il presidente della Regione dovrebbe adoperarsi a fornire i dispositivi di sicurezza a tutte le forze dell’ordine e garantire i tamponi a tutti quelli che si trovano in prima linea a contrastare l’emergenza coronavirus”.

E’ quanto afferma in una nota il segretario generale del sindacato di polizia Usip Vittorio Costantini. “La richiesta dell’applicazione dell’articolo 31 dello Statuto speciale da parte del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – aggiunge il segretario – ha abbondantemente superato ogni fantasia del mondo onirico e lascia veramente sgomenti. Provare ad attuare una norma dello Statuto Siciliano che prevede espressamente l’assunzione della direzione dei servizi di pubblica sicurezza da parte del presidente della Regione, rappresenta una incredibile istanza di cui soprattutto in questo particolare momento, non se ne sentiva di certo la necessità. La Polizia di Stato è un corpo di livello nazionale che garantisce l’ordine e la sicurezza pubblica di tutto il paese è il ministro dell’Interno, in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza, che ha la responsabilità delle politiche di ordine e sicurezza pubblica su tutto il territorio nazionale. Siamo fermamente contrari perché, in questo particolare momento storico, rischierebbe di vanificare il prezioso lavoro che ad oggi le Forze di Polizia hanno compiuto sul territorio”.

