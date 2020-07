Bene la terapia intensiva

I numeri del Coronavirus nella consueta conferenza stampa della Protezione Civile del capo Angelo Borrelli di oggi, lunedì 6 aprile. I positivi in più oggi sono 1.941. Per il terzo giorno consecutivo è negativo il numero dei pazienti in terapia intensiva, quindi c’è un alleggerimento. I ricoverati sono 3898, ovvero 79 meno di ieri. I morti sono, purtroppo, 636, ha detto Borrelli. I guariti della giornata sono 1.022