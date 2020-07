PALERMO – Il mercato immobiliare palermitano è in netta frenata a causa del Coronavirus ma i bassi tassi di interesse sui mutui fanno sperare in una veloce ripresa nel secondo trimestre. Nel 2019, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti presso le agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, il capoluogo siciliano ha confermato un andamento tendenzialmente positivo per il mercato residenziale.

Secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate si sono realizzate 5.695 transazioni, +2,9% rispetto al 2018. Le agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, inoltre, hanno registrato i top prices nel centro storico per un appartamento signorile ristrutturato sono stati spesi in media 2.250 euro al mq che diventano 2.474 al Politeama. Mantengono un certo appeal le zone Libertà, Villabianca, Don Bosco, Matteotti, Magnolie e Strasburgo con quotazioni che variano dai 1.650 ai 2.100 euro al mq, mentre nei quartieri più decetranti si oscilla tra 700 e mille euro al mq. Per il direttore generale di Gabetti, Marco Speretta: “è ancora da valutare quale impatto potrà avere l’emergenza Coronavirus sul mercato residenziale”. Più ottimisti gli esperti di Tecnocasa, secondo i quali “per il 2020 la sola certezza sono i tassi che rimarranno bassi per lungo tempo”.

