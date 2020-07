Morta in India una turista italiana che era ricoverata da cinque settimane. La signora durante un viaggio in India con un gruppo di turisti italiani, era risultata positiva al coronavirus: aveva 79 anni. Era partita per l’India a fine febbraio e si era ritrovata nel gruppo di una ventina di turisti italiani in cui viaggiava anche Andrea Carli, il medico di Codogno morto a Jaipur.