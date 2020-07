PALERMO – Pur di festeggiare la Pasqua erano saliti sul tetto del palazzo. Una ventina di persone attorno alla griglia. Birra, musica e fuochi d’artificio. Allo Sperone, però, non avevo mai fatto i conti con chi non ha accettato questa sfida plateale contro i divieti.

GUARDA LE FOTO

GUARDA IL VIDEO

E così qualcuno ha avvertito le forze dell’ordine. Sul cielo sopra piazzale Ignazio Calona è intervenuto un elicottero. Carabinieri, poliziotti, vigili urbani e finanzieri hanno interrotto la grigliata. C’è stato il fuggi fuggi dai tetti nel tentativo di non farsi identificare. Di sicuro la festa è stata stoppata. La brace è rimasta accesa con la carne sul fuoco.

Le indagini proseguono per identificare tutte le persone che vi hanno partecipato. Anche perché i giorni al Coronavirus sono anche i giorni della tecnologia dilagante. Ci sono dei video già in mano alle forze dell’ordine in cui si vedono i volti delle persone che hanno partecipato alla grigliata. Resta da capire quali siano i margini di intervento visto che comunque si tratta di un’area privata.

I poliziotti sono saliti sul tetto e lo hanno ripulito. Persino le sedie sono finite nell’autocompattatore della Rap.