PALERMO – Controlli a tutto spiano a Palermo e soprattutto nelle zone solitamente prese di mira dai cittadini per festeggiare la Pasquetta con barbecue e riunioni in famiglia. Come previsto dall’ordinanza comunale degli scorsi giorni, il Parco della favorita, già chiuso e presidiato dalle forze dell’ordine nella giornata di ieri, viene monitorato anche oggi.

Lungo i viali che dalla città conducono alla borgata marinara di Mondello, si trovano le pattuglie della polizia municipale, Polizia di Stato e anche i carabinieri a cavallo. Controlli resi necessari dal ‘rischio scampagnate’ e quindi di assembramenti altamente vietati dal decreto nazionale che mira a contrastare il contagio del Covid-19.

