PALERMO – “Sollecitiamo la piena attenzione del Governo nazionale alle richieste avanzate dalla Regione Siciliana circa la rimodulazione di procedure e tempi assolutamente indispensabile per rispondere adeguatamente e tempestivamente alle esigenze di utilizzo delle risorse europee”. Lo ha detto il presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando, che ha aggiunto: “In una lettera inviata al Presidente del Consiglio ho auspicato un intervento immediato e sinergico per alleggerire un iter che consentirebbe di rendere disponibili fondi assolutamente necessari per far ripartire l’economia dei territori messa in ginocchio dall’emergenza sanitaria da Covid-19”.

(ANSA).