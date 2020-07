In Israele Benjamin Netanyahu e Benny Gantz non sono riusciti a trovare l’intesa su un nuovo governo. Il premier e leader del Likud e il capo del partito “Blu e Bianco” non hanno trovato un’intesa, in particolare sulla giustizia. Nella notte scadeva il termine ultimo imposto dal capo dello Stato Reuven Rivlin per presentare un nuovo governo alla Knesset, il parlamento monocamerale israeliano. Ora, il capo dello Stato Rivlin può chiedere ai membri della Knesset di individuare un deputato che possa contare su 61 seggi per formare un nuovo esecutivo. Ma se entro 20 giorni non maturerà una maggioranza, Israele andrà a elezioni anticipate per la quarta volta in poco più di un anno.