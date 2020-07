La nave con 36 migranti

PALERMO – “Il governo della Regione dice no all’approdo della nave dell’Ong spagnola ‘Aita Mari’ con a bordo una quarantina di migranti e diretta al porto di Palermo. Sarebbe grave se Roma consentisse lo sbarco di queste persone, dopo il rifiuto di altri Paesi dell’Unione Europea, in un’Isola che vive con alta tensione gli effetti dell’emergenza epidemica”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

“Condivido il no allo sbarco, da parte del presidente della regione Nello Musumeci, alla ong spagnola Aita Mari che si dirige con dei migranti a bordo verso Palermo dopo che è stata rifiutata da Malta. Tanto c’è la Tirrenia pronta ad ospitarli per la quarantena di fronte ad un assordante e preoccupante silenzio del Governo nazionale”. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Nino Minardo. “Noi siciliani pretendiamo che il Governo si faccia rispettare in Europa e individui soluzioni subito per la sicurezza e per tutelare la nostra salute. Non è questa la promozione turistica di cui abbiamo bisogno”, conclude.