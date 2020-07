MESSINA – Ci sono casi di positività al Covid-19 tra il personale del Covid Hospital “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratterebbe di quattro infermieri del reparto di Pneumologia, mentre altri due tamponi sarebbero dubbi. Adesso è scattata la quarantena per quanti sono venuti a contatto con i soggetti trovati positivi. Sarebbero tre infermieri ed una caposala. Ora il rischio è quello che possa divampare un focolaio. Sulla situazione del Cutroni Zodda di Barcellona PG si è espresso il deputato regionale Pino Galluzzo – “La Terapia Intensiva del Covid-Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto deve essere riattivata nel più breve tempo possibile. Si tratta di un presidio sanitario fondamentale nella lotta al Coronavirus, che fin qui ha assolto bene la propria funzione, pertanto auspico che il coordinatore per l’emergenza Covid-19 nell’area metropolitana, Giuseppe Laganga, e il direttore generale dell’Asp di Messina, Paolo La Paglia, risolvano immediatamente e in sinergia il problema”.

*Aggiornamento

L’Asp: “Controlli sull’ospedale hanno dato esito negativo”