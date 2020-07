Covid19, premi al personale sanitario

Una proposta per premiare il personale sanitario impegnato nella difficile battaglia contro il coronavirus. La Fials di Caltanissetta ha invitato l’Asp ad avviare le procedure necessarie per il confronto con i sindacati necessario a istituire un sistema premiante del personale di comparto sull’emergenza Covid-19. La proposta della Fials prevede degli incentivi che variano da 30 a 120 euro al giorno in base anche al rischio corso dagli operatori. Il sindacato individua anche da dove attingere le somme: tra queste ci sono una quota non inferiore pari all’1,5 per cento del bilancio aziendale, i soldi assegnati dal decreto “Cura Italia”, i risparmi sui fondi per mancata attribuzione di posizioni organizzative e coordinamenti e altre fonti finanziare dettagliate in maniera analitica.

“Si tratta di una proposta di buon senso su cui siamo pronti al confronto con l’azienda”, dicono il segretario Gioacchino Zuppardo e le Rsu Giuseppe Cirigjnotta, Liborio Scupolito, Giuseppe Fiorino, Giuseppe Alcamisi e Salvatore Zuppardo.