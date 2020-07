Bimba morta in ospedale

AGRIGENTO – La bambina di un anno, figlia di migranti, morta ieri pomeriggio nel pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento non era affetta da Coronavirus. E’ quanto emerso dal tampone Covid-19, effettuato dopo il decesso, che è negativo, come quello fatto durante la degenza nel reparto Pediatria. La piccola dieci giorni fa circa era stata ricoverata per una polmonite. Aveva risposto bene alla cura di antibiotici e quando è stata giudicata guarita dai medici di Pediatria è stata dimessa. Pare, però, che dopo un paio di giorni dal rientro a casa, sia tornata ad avere la febbre alta. Ieri pomeriggio è stata portata al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”, ma è morta subito dopo l’accesso. E’ stata sottoposta a tampone post-mortem e l’esito è negativo.

Inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Agrigento, con a capo Luigi Patronaggio, ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola, morta al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo – si procede, al momento, contro ignoti – è stato affidato al pubblico ministero Gloria Andreoli che ha disposto l’esame autoptico per martedì. In prima battuta il procuratore capo aveva disposto l’acquisizione preliminare della cartella clinica della piccina – un anno appena – morta ieri pomeriggio. La bimba era stata ricoverata per una polmonite e poi, ritenuta guarita, era stata dimessa. Dopo un paio di giorni ha avuto di nuovo febbre alta e ieri pomeriggio è giunta agonizzante al pronto soccorso.