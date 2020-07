“In Sicilia turismo in ginocchio

“È il momento di programmare concretamente la ripartenza del settore turistico. Governo, operatori ed associazioni di categoria devono con urgenza unire le forze per progettare la ‘fase 2’ delle attività turistiche nell’isola e dare il via ad un tavolo tecnico chiesto a gran voce ma rimasto solo nel libro dei sogni del governo regionale”. Lo dicono Anthony Barbagallo e Michele Catanzaro parlamentari regionali del Partito Democratico.

“II turismo in Sicilia è in ginocchio, – aggiungono – centinaia di operatori rischiano di non sopravvivere al lockdown imposto per superare l’emergenza epidemiologica. Le iniziative di supporto – continuano – non possono limitarsi a singoli e sporadici interventi di sostegno, ma devono, necessariamente, essere inseriti in un approccio integrato che tuteli le imprese e rilanci l’intero comparto. Non possiamo dimenticare che, grazie allo sviluppo turistico degli ultimi anni, è stato possibile diminuire il tasso di disoccupazione anche attraverso l’autoimpiego in centinaia di piccole imprese che operano nel settore dell’accoglienza. Il governo regionale – concludono i parlamentari PD – deve fare la sua parte: ascoltare le esigenze e le proposte degli imprenditori turistici e varare ogni misura utile al rilancio”.

Forza Italia chiede misure straordinarie

“Senza interventi economici e fiscali da parte della Regione, nonostante siamo prossimi alla cosiddetta fase 2, il settore del Turismo in Sicilia registrerà la definitiva chiusura di tantissime aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, sia diretti che di quelli legati alle attività dell’indotto siciliano da sempre collegate alle strutture ricettive, turistiche, balneari e delle agenzie di viaggi e dei trasporti. Per non tacere delle attività di ristorazione e sportive legate ai flussi turistici. Parliamo di un settore produttivo che rappresenta in termini economici il 15% del prodotto interno lordo”. A dichiararlo è il Deputato Regionale di Forza Italia e componente la Commissione Attività Produttive, Mario Caputo, che a nome di tutto il Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Ars ha presentato una mozione per chiedere al Governo regionale di dichiarare lo stato di crisi del Turismo in Sicilia. Il deputato forzista chiede misure straordinarie per il settore.