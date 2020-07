“Smart working, il governo esulta

“Gli assessori regionali Armao e Grasso esultano perché il 60 percento del personale della Regione Siciliana è in smart working. E’ evidente però che la Regione non riesce a coordinare i suoi 13 mila dipendenti dato che migliaia di aziende aspettano la Cassa Integrazione in deroga che è di competenza proprio dell’amministrazione di questa Regione e le cui istruttorie sono in fortissimo ritardo”. A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars Nuccio Di Paola che replica così all’esultanza dei componenti dell’esecutivo Musumeci, Armao e Grasso, sull’alta percentuale di personale regionale in Smart Working rispetto alle altre regioni d’Italia. “Mentre le aziende sono al collasso – sottolinea Di Paola – Armao e Grasso sono felici di qualcosa. OK allo smart working ma vengano dedicati più dipendenti a lavorare alle istruttorie della cassa integrazione. Armao, Grasso, Musumeci, Scavone e la macchina amministrativa che dirigono devono far arrivare soldi alle persone perché fuori dai palazzi regionali la gente non ha come fare la spesa” conclude Di Paola.