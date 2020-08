La presenza di un deputato della Lega positivo al Coronavirus venerdì scorso in Aula, ha suscitato allarme in apertura di seduta alla Camera, con Alessandro Fusacchia (+Europa) e Emanuele Fiano (Pd) che hanno chiesto alla presidenza di adottare il voto telematico o l’utilizzo anche di altre aule di Montecitorio per garantire il distanziamento.