Le squadre in via Sampolo in ausilio ai sanitari del 118: il paziente soccorso con l'autoscala

PALERMO – I vigili del fuoco sono intervenuti stamani nella zona tra via Sampolo e via Saverio Scrofani a Palermo per trasportare un paziente obeso con problemi respiratori. I pompieri hanno utilizzato l’autoscala per fare uscire il paziente dalla sua abitazione. I sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale Cervello. Tanta apprensione tra i vicini che hanno pensato a un paziente Covid. I vigili del fuoco hanno spiegato che ormai gli intervennti vengono svolti con le protezioni.

(ANSA).