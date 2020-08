PALERMO – È stato assegnato al presidio Luigi Biondo di Palermo. Francesco Cascio, però, denuncia in una lettera inviata lo scorso 30 aprile al direttore generale dell’Asp di avere trovato “un clima ambientale ostico e non favorevole nonostante il sottoscritto abbia manifestato fattiva disponibilità alla collaborazione”.

Che cosa sia accaduto negli uffici di via Gaetano La Loggia resta un mistero. Pare che Cascio abbia addirittura avuto difficoltà ad entrare nella stanza che gli era stata assegnata. Sta di fatto che Cascio chiede di “rivalutare le ragioni dell’assegnazione e di poter essere chiamato a svolgere attività in una sede diversa in grado di garantire e tutelare la propria immagine professionale e potenzialità di raggiungimento di obiettivi”.

L’ex onorevole, dopo 22 anni di incarichi politici che l’hanno portato ad essere anche presidente dell’Assemblea regionale siciliana, è tornato a fare il medico a tempo pieno. In particolare lavora al presidio di Lampedusa dove si reca per alcuni giorni alla settimana. Tra i suoi compiti anche quello di occuparsi dell’accoglienza sanitaria dei migranti.

Ed è a questo ruolo che fa riferimento nella lettera quando scrive che “in considerazione delle crescenti problematiche derivanti dalla gestione dell’Unità ospedaliera cure primarie di Lampedusa-Linosa in questo momento di emergenza sanitaria di rivalutare le ragioni dell’assegnazione” al padiglione Biondo.

L’importante è non rimanere nell’ufficio “presidi e ausili” di via La Loggia dove, scrive ancora, la situazione che si è venuta a creare è “di ostacolo al corrente e proficuo svolgimento del ruolo e preoccupa in particolar modo l’ostilità rappresentata anche da alcuni soggetti del comparto”.