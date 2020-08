Covid, diminuiscono i malati

Le cifre della Protezione civile ci dicono, oggi, che i malati sono in diminuzione, ma anche che la gente, purtroppo, non smette di morire per il Coronavirus.

I numeri

Sono 89.624 i positivi al coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.904. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 6.939. Continuano invece ad aumentare le vittime, che sono 29.958 con un incremento di 274 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 369. Salto in avanti dei guariti: sono 96.276 con un incremento di 3.031 rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: sono 1.311 i pazienti ad oggi nei reparti, 22 in meno rispetto a ieri. Dai dati della Protezione Civile emerge che l’incremento giornaliero dei contagi è di 1.401: di questi 720 sono in Lombardia.