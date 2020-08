Il palermitano Luigi Lo Cascio ha vinto il David di Donatello come migliore attore non protagonista. L’attore è stato premiato per la sua straordinaria prova nel ruolo di Totuccio Contorno nel film “Il traditore”. La pellicola di marco Bellocchio ha vinto gli altri premi più importanti (film, regia, sceneggiatura), incluso il David per il miglior attore protagonista andato a Pierfrancesco Favino che interpretava Masino Buscetta.

Ma quest’anno i David hanno sorriso alla Sicilia e in particolare a Palermo. Daniele Ciprì ha ricevuto il Davide per la migliore fotografia per il film “Il primo re”. Il David dello Spettatore è andato al film di Ficarra e Picone “Il primo Natale”. (Sa. T.)