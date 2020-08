Cassa integrazione e bonus

PALERMO – Passi avanti nel tormentato cammino della cassa integrazione in deroga di marzo in Sicilia. Degli oltre 140mila lavortaori interessati, ce ne sono 27mila per i quali l’assegno non è più un miraggio.

La cassa integrazione in deroga

L’Inps ha ricevuto più di 13mila decreti dalla Regione (siamo quindi a più di un terzo del totale) autorizzandone 12 mila, per più di 27mila lavoratori interessati. Siamo ancora ben lontani dal traguardo ma finalmente qualcuno può cominciare a incassare la misura dopo i ritardi che si sono accumulati alla Regione. I dati dell’Inps sono aggiornati a ieri.

Le altre misure

Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, autorizzate poco meno di 20mila pratiche. Già disposti 59mila pagamenti per oltre 25 milioni di euro. Mentre sono 5.600 le istanze di Fis (Fondo di integrazione salariale) definite a fronte delle più di 8.000 pervenute all’Inps. Infine, sono stati versati 300mila bonus da 600 euro per gli autonomi. Di questi ben 63mila a Catania, che è ache la provincia prima per numero di Fis.