PALERMO – “In questo momento di grande emergenza è necessario che i Comuni siciliani da un lato chiedano allo Stato interventi finanziari urgenti e certi, con indicazioni chiare da dare agli operatori economici in vista della riapertura, dall’altro alla Regione un confronto immediato per dare una lettura concreta sulle reali risorse di cui in atto si dispone in favore degli enti locali, al fine di raggiungere la innovativa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie”. È quanto evidenziato dai vertici dell’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, intervenendo all’Assemblea straordinaria dei sindaci organizzata dall’Anci Sicilia. A rappresentare l’Asael in videoconferenza è stato il presidente dell’associazione, Matteo Cocchiara.