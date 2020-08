MARSALA (TRAPANI) – Dimesso oggi l’ultimo paziente del Covid-hospital di Marsala, in provincia di Trapani. L’uomo, un 67enne di Trapani, ex vigile del fuoco in pensione, ha lasciato la struttura sanitaria dopo 66 giorni di permanenza. “Non ho avuto paura – ha detto al momento delle dimissioni –, ho avuto totale fiducia nei sanitari che mi hanno tirato fuori da un incubo con attenzione e altissima professionalità”. L’ospedale si avvia adesso alla normale funzionalità, come annunciato nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Negli ultimi 15 giorni la provincia di Trapani non ha registrato nuovi casi di Covid-19. Ad oggi i casi attualmente positivi su tutto il territorio sono sei: due nel capoluogo, uno a testa ad Alcamo, Castelvetrano, Valderice e Mazara del Vallo. Dall’inizio dell’emergenza i positivi al tampone sono stati complessivamente 125, più dieci che hanno contratto il virus fuori dalla Sicilia. Cinque le persone decedute, 114 i guariti. Soddisfatto il direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani: “La provincia di Trapani ha raggiunto per prima un enorme e importantissimo traguardo, dimostrando di essere all’altezza di una sfida epocale senza precedenti, di fronteggiare con le proprie strutture e i propri uomini una terribile pandemia. Un mio personale ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che sono stati quotidianamente impegnati in prima linea dimostrando sul campo l’enorme professionalità e l’altissimo profilo umano. Dal punto di vista organizzativo – ha aggiunto Damiani – sono già state avviate le procedure necessarie per la ripresa ordinaria di tutte le attività ordinarie dell’ospedale Paolo Borsellino”.