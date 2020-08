Sono 50 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, escludendo i dati della Lombardia nello stesso arco temporale, non ancora pervenuti I morti salgono così a 32.785. Sabato l’aumento complessivo era stato di 130 vittime. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. I guariti e i dimessi sono saliti a 140.479 con un incremento rispetto a ieri di 1.639. Sabato l’aumento era stato di 2.120. I malati di covid-19 sono 56.594, 1.158 meno di sabato, quando il calo era stato di 1.570. Sono 229.858 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 531 più di sabato. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sabato i l’incremento nazionale era stato di 669. I tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia sono arrivati a 3.447.012, ben 55.824 più di sabato. Sono invece 2.198.632 le persone finora sottoposte a test.