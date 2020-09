Rosario con monsignor Lorefice

Il rosario in diretta, per pregare tutti insieme, in questo momento difficile a causa della pandemia da Coronavirus. La preghiera, prevista stasera 27 maggio, sarà guidata dall’Arcivescovo di Palermo mons. Corrado Lorefice. Arriva così in Sicilia l’iniziativa organizzata con gli altri media dalla Cei, d’intesa con la segreteria generale. Il rosario verrà trasmesso dalla Chiesa di San Francesco d’Assisi a Palermo.

Tv2000, InBlu Radio, Avvenire, Sir, Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 27 maggio, alle 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu Radio, e su Facebook.