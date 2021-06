Catania – Primo volo su Catania per il nuovo elicottero AW139 di Leonardo in forza locale reparto volo del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il velivolo , rinominato VF-139 nella configurazione del corpo, sara’ impiegato per missioni ed operazioni di ricerca e soccorso (Sar) in mare e ambiente montano, soccorso medico, antincendio e protezione civile. I VF-139 dei Vigili del Fuoco sono dotati di un’ampia gamma di equipaggiamenti come verricello di recupero, gancio baricentrico per l’impiego di benna antincendio, radar meteo, sistema di comunicazione satellitare, sistema elettro-ottico, console di missione ad alta definizione sviluppata da Leonardo e sistema di trasmissione dati. Dispongono, inoltre, di un avanzato sistema anticollisione di progettazione Leonardo, di visori notturni, faro di ricerca, galleggianti e scialuppe di salvataggio, megafono, strumentazione medicale. L’AW139, l’elicottero piu’ venduto al mondo nella sua categoria, e’ utilizzato tra gli altri da aeronautica militare, guardia di finanza, polizia di stato, guardia costiera e molti operatori di soccorso medico. (ANSA).