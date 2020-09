Sarà presentato oggi, mercoledì 3 giugno, il Protocollo di sicurezza sanitario che la Regione Siciliana applicherà nell’Isola durante la stagione estiva. Saranno presenti il governatore Nello Musumeci e il coordinatore del progetto Guido Bertolaso. Saranno presenti anche gli assessori regionali alla Salute, Ruggero Razza, e al Turismo, Manlio Messina. Nelle prossime ore arriverà anche l’ordinanza a cui il governatore sta lavorando e che prevederà la riapertura della Sicilia da domani e non più dall’8 giugno come indica il documento attualmente in vigore.

“Dal 5 giugno sarà attiva l’App Sicilia Sicura per chi arriva in Sicilia – ha detto Musumeci – che sarà facoltativa e permetterà a chi arriva nell’Isola di poter essere assistito dal personale medico dell’Unità sanitaria turistica in caso di bisogno non ci saranno limitazioni negli ingressi, soltanto i controlli col termoscanner. Tutti coloro che vanno in giro devono rispettare le regole – ha detto il presidente – perché non è gioco, abbiamo pianto migliaia di persone e ci troviamo ancora in un contesto di massima attenzione. Tutti abbiamo l’obbligo di rispettare le norme, poi l’esuberanza giovanile può essere capita e compresa, ma io sono convinto che passeremo le vacanze con cautela, ma in un clima di relax”.