“Nella bramosia di salvare Alitalia si sta penalizzando il comparto low cost e, quindi, gli scali aeroportuali minori”. Lo ha detto il presidente di Airgest (società che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi), Salvarore Ombra, stamani, nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi collegamenti con Cuneo e Malpensa che saranno assicurati, con cadenza bisettimanale, dalla compagnia aerea spagnola Albastar. I voli, copriranno le tratte il lunedì ed il venerdì a partire dal prossimo 10 luglio.

“La pandemia ci sta arrecando un danno di 2 milioni di euro, perché per noi l’inizio del 2020 coinciderà con il mese di luglio – ha aggiunto il presidente dell’Airgest -. Ed oggi, più che mai, per rilanciare il comparto è necessaria un’azione corale di tutti: non sono più tollerabili azioni separate”. Ombra si riferisce, in particolare “alle scaramucce” in seno al Distretto turistico della Sicilia occidentale.

“Il territorio deve avere una sola voce se vogliamo superare la crisi”, ha ribadito il presidente di Airgest. Queste le rotte per la Summer 2020 (intesa fino al 25 di ottobre): Ryanair opererà, la tratta da e per Bergamo dal 2 luglio (sabato, domenica e giovedì), Bologna dal 21 giugno (lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica), Baden Baden dal 3 luglio (lunedì e venerdì) e Pisa dall’1 luglio (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica); Alitalia volerà, dal 1 luglio, da e per Roma Fiumicino e Milano Linate, dal lunedì alla domenica; Corendon Airlines, dal 7 luglio, il martedì partirà per Amsterdam e dal 1 luglio per Maastricht (sabato e mercoledì). Danish Air Transport, DAT, tornerà a volare da Trapani a Pantelleria, dal lunedì alla domenica, il 1 luglio, Dal 4 luglio, Blue Air, tornerà a volare da Trapani Birgi, con destinazione Torino, il martedì e il sabato.

