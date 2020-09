La polemica non è passata inosservata. Pier Luigi Bersani, ospite di Cartabianca su Rai3, ha detto una frase pesante sul Coronavirus e sulle conseguenze della pandemia. Eccola: “Viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri”. Loro, cioè, verosimilmente, il centrodestra.

Le reazioni ovviamente non sono mancate.Matteo Salvini, leader della Lega, ha contrattaccato: “Dichiarazioni disgustose, scherza con 30mila morti? Qui c’è gente che non sta bene…”. E’ intervenuta anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia: “L’odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti”.

Bersani ha contro-replicato: “Chiaro che ho usato un’iperbole. Ma un ex ministro dell’Interno che ridicolizza mascherine e distanziamento, dopo che a pochi giorni dalla prima zona rossa chiedeva di aprire tutto si espone a un giudizio che, ripeto, per iperbole, confermo assolutamente”.