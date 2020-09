ROMA – “La vostra presenza è segno che in Italia la fase acuta dell’epidemia è superata, ma state attenti: non cantate troppo presto vittoria”. Così Papa Francesco, nel corso dell’Angelus, rivolgendosi ai fedeli presenti in piazza San Pietro. “Rimane però la necessità di seguire con cura le norme vigenti che ci aiutano ad evitare che il virus vada avanti”, ha aggiunto il pontefice.