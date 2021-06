Catania – Nella giornata di ieri, personale della Polizia Municipale ha sequestrato circa 30 paia di scarpe vendute da commercianti extracomunitari nei pressi della via Cosentino (nella zona del mercato di piazza Carlo Alberto). L’attività del reparto commerciale comandato da Giovanni Oliva, nella giornata di ieri ha effettuato anche un massiccio intervento per impedire l’allestimento di bancarelle non autorizzate del cosiddetto mercato delle pulci.