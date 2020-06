Dall'inizio dell'emergenza sono 59 i decessi in città e in provincia

MESSINA – Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina informa che nella nottata tra sabato e domenica scorsi si è registrato, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Piemonte” di Messina, il decesso di un paziente che già nelle scorse settimane era stato ricoverato presso un’altra struttura ospedaliera perché affetto da Covid-19. Il tampone che era stato effettuato all’arrivo del paziente, un uomo di 88 anni, è risultato positivo. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 59 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

