PALERMO – Il colpo aveva fruttato 46 mila euro. Un anno e mezzo dopo la polizia ha arrestato tre presunti rapinatori: Vincenzo Patti, Giuseppe Aliotta e Sergio Giannone.

Il colpo

Sulla base delle indagini della Procura di Palermo sarebbero stati loro il 3 dicembre del 2018 ad attendere che una guardia giurata raccogliesse i soldi in alcuni punti vendita Ferdico. Si appostarono in via La Marmora, con il viso parzialmente coperto, strapparono la borsa e la pistola di ordinanza alla guardia e fuggirono.

La targa

I poliziotti della sezione Reati contro il patrimonio della Squadra Mobile hanno estrapolato le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo le strade dove si trovavano i negozi e le possibile vie di fuga. Ed ecco che hanno notato il passaggio di una lancia Y e di uno scooter Honda SH nelle fase precedenti alla rapina. Dalla targa sono risaliti al proprietario. I telefoni sono finiti sotto intercettazione. Ora gli arresti firmati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.