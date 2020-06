PALERMO – Proseguono a Palermo i controlli anti Covid, volti a verificare il rispetto delle misure per il contenimento del virus, anche nella fase 3. Il monitoraggio nel corso del fine settimana si è concentrato sulla zona della movida: decine i locali controllati dalle forze dell’ordine. Pub, discoteche, ristoranti e bistrot, dal centro storico fino alla zona residenziale del capoluogo siciliano, sono stati passati al setaccio e, non sempre, il rispetto delle regole è stato riscontrato.

Come nel caso di una ‘drinkeria’ in via Carducci, dalle parti della centralissima via Libertà: per il titolare del locale è infatti scattata una maxi multa da tremila euro per il mancato rispetto delle norme anti Covid. La scorsa settimana a finire nei guai era stato il titolare dell’area bar/ristoro di un noto hotel di Cefalù: in questo caso centinaia di clienti erano stati trovati senza mascherina e i tavoli non erano distanziati.