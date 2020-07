Il centrodestra si è presentato alla manifestazione di Piazza

del Popolo a Roma unito da un unico obiettivo: attaccare il

governo. Dal palco si sono succeduti i leader.

Tajani difende Berlusconi e accusa: “Vogliono trattare Salvini come fecero con il Cavaliere”

Salvini attacca Azzolina e Raggi (‘Roma va liberata’) e saluta il ‘ritorno’ di Confindustria.

Meloni sottolinea: “Noi il popolo in piazza, loro il Palazzo in villa’. “Per favore, per evitare polemiche, sedetevi e tra due minuti iniziamo”, è stato

l’invito del leader leghista ad una Piazza del Popolo piena solo

per più di metà, con ampie zone di sedie vuote.