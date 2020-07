Le autorità italiane stanno effettuando i tamponi per il Covid sui 180 migranti a bordo della Ocean Viking. Lo riferisce la ong Mediterraneé che, in merito al trasbordo dei migranti sulla nave-quarantena Moby Zazà previsto domani, sottolinea: “Non abbiamo ricevuto alcuna istruzione. Senza conferme, non possiamo dare soluzioni ai sopravvissuti. L’incertezza prosegue e questo significa che le tensioni permangono”. (ANSA).