Palermo, nuovo nome nel mirino

PALERMO – Giorno dopo giorno la lista dei calciatori in orbita Palermo si allunga. Il club rosanero dovrà, per forza di cose, rinnovare la squadra che dovrà affrontare il campionato di Serie C.

L’ultimo nome accostato al club di viale del Fante è quello del centrocampista classe ’92 Luca Rizzo. Il centrocampista, con un passato anche tra Sampdoria e Atalanta, scrive “Itasportpress”, interessa a Palermo e si è anche svincolato da poco dal Bologna, che lo aveva girato in prestito al Livorno, ma con il quale ha avuto poca fortuna visto il minutaggio risicato raccolto in stagione (165 minuti).

Rizzo è un giocatore duttile e può tranquillamente giocare come esterno d’attacco che come centrocampista interno. Se il Palermo dovesse confermare il modulo utilizzato la scorsa stagione (4-3-3) Rizzo non dovrebbe avere difficoltà, qualora dovesse essere acquistato dai rosa, a trovare spazio.