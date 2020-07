La manifestazione si terrà giovani mattina in piazza Verdi

PALERMO – Giorno 10 luglio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 anche i praticanti avvocati della Sicilia occidentale scenderanno in piazza. Scopo della manifestazione è quello di lamentare le ingiustizie circa le modalità di correzione e pubblicazione degli elaborati scritti del 2019, nonché quello di sollecitare nel più breve tempo possibile una riforma dell’esame di abilitazione. In particolare gli stessi chiedono un esame più celere, più trasparente, ma soprattutto più meritocratico. La manifestazione di terrà in piazza Verdi, davanti il teatro Massimo.