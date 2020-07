Forza Italia va con Nino Bellia

CATANIA – Anche Forza Italia sosterrà l’uscente Nino Bellia a San Giovanni la Punta. Questa è la linea espressa dal coordinatore cittadino azzurro, Luca Rapisarda. “Sposeremo la candidatura di Nino Bellia sindaco, supportato da liste civiche e pezzi del centrodestra”, ha detto. Una posizione condivisa anche da Giovanni Petralia, vicepresidente del civico consesso puntese.

E aggiunge: “Non è corretto definire la figura di Nino Bellia quale uomo appartenente del centrosinistra, si sta usando questo accostamento solo per trarre in confusione l’elettore”. Rapisarda serra i ranghi e lancia addirittura il monito: “Se il partito metterà il veto dall’alto, non ascoltando il territorio, vuole dire che faremo una civica”.

Spaccature

Dopo il caso Fratelli d’Italia e la sospensione di Laura Iraci, arriva il nodo forzista. I partiti del centrodestra andranno dunque in ordine sparso. La candidatura di Santo Trovato sembrerebbe non riuscire ad attrarre in un progetto unitario quei segmenti alternativi al centrosinistra che la scorsa tornata hanno sostenuto Bellia. Tutto questo mentre via social, l’ex consigliere provinciale e già competitor dello stesso Bellia alle scorse Amministrative, abbia rinnovato ieri l’invito all’unità della coalizione.

Sebbene stia lavorando anche lui alla coesione dell’ex Cdl, il coordinatore provinciale azzurro, Marco Falcone, sembrerebbe orientato a non sanzionare gli orientamenti espressi dalle varie sezioni comunali del partito.

