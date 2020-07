Come aveva annunciato, Nello Musumeci ha emanato una nuova ordinanza in tema di coronavirus. In particolare, il presidente della Regione interviene sul tema dell’immigrazione, dopo le critiche mosse in questi giorni al governo nazionale.

LEGGI QUI IL TESTO DELL’ORDINANZA

Il provvedimento prevede tra l’altro che i migranti che arrivano in Sicilia siano visitati, sottoposti a tampone se sintomatici e a test sierologico se asintomatici, sottoposti a quarantena per quattordici giorni sulle navi di arrivo o su navi-quarantena predisposte dal governo centrale (per le quali la prima gara è andata deserta).