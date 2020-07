I particolari in aggiornamento.

CATANIA – Forti temporali sono in corso tra Messina e Catania, condizioni in peggioramento, prevodono gli esperti come Massimo Mertoli.

A Mascalucia strade trasformate in fiumi e auto in difficoltà.

Pioggia battente a Giardini Naxos, ad Acireale e Nicolosi, come immortalato dal video di Francesco Cannata, diffuso nel gruppo “Avvisi meteo Sicilia”.

Ieri si è abbattuta, sulle campagne di Mineo, una tromba d’aria (VIDEO) e, quasi in tutta la provincia, le strade sono state trasformate in fiumi VIDEO.

Invia la tua segnalazione a redazione@livesiciliacatania.it

In aggiornamento.