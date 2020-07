SANT’AGATA LI BATTIATI – È stabile ed è ricoverato in terapia intensiva il dipendente del Comune di Sant’Agata Li Battiati risultato positivo al Covid 19 nei giorni scorsi. Lo conferma Marco Rubino, sindaco del paese ai piedi dell’Etna, che racconta di essere in costante contatto con i familiari. “L’ho sentito telefonicamente fino a ieri – conferma – e mi sento ogni giorno con la famiglia che sta bene, al momento, è stata sottoposta a tampone ed è in quarantena”.

Il sindaco Rubino ha scritto un post su Facebook ieri: la notizia del dipendente contagiato ha creato il panico nel paesino. “Il dipendente ha contratto il virus fuori dalla provincia di Catania – afferma – non sul territorio comunale. Rassicuro sul fatto che il nostro concittadino è già stato preso in cura dalle Autorità competenti con tutte le cautele del caso prontamente adottate onde evitare ogni possibilità di diffusione del contagio”.

Intanto, il Palazzo Comunale è stato chiuso due giorni per consentire la sanificazione, “anche se il dipendente – sottolinea ancora Rubino – non viene in Comune da più di dieci giorni. Inoltre – prosegue – dopo un confronto con i vertici dell’Aps, abbiamo sottoposto a test sierologico tutti i dipendenti”.

Il sindaco rinnova l’appello alla responsabilità, all’uso dei dispositivi, a senso civico. “Non dobbiamo abbassare la guardia” – conclude.

Secondo gli ultimi aggiornamenti medici, l’uomo, ricoverato al reparto Covid del policlinico di Messina, non avrebbe più la febbre.