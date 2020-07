PALERMO – Un tuffo nella silenziosa via Magliocco, la strada che rappresentava il salotto di Palermo. In quell’area, un tempo passeggiava il principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa e, fermandosi nei bar, scriveva le pagine del romanzo Il Gattopardo. In una torrida domenica d’estate la fontana è stata utilizzata come una piscina da due uomini alla ricerca di refrigerio. GUARDA IL VIDEO

Probabilmente in preda al caldo, i due sono entrati nella vasca insieme al loro cane. Allo spettacolo hanno assistito alcuni residenti della zona e i passanti che hanno immortalato la scena. Il video, postato nel gruppo Facebook “Associazione Ruggiero Settimo”, sta facendo già il giro del web. La fontana che aveva lo scopo di abbellire la storica ed elegante via è in una situazione di abbandono. Invece, meriterebbe ben altra attenzione, trovandosi in uno dei luoghi più centrali della città, in piena zona pedonale.

“Le acque sono sempre putride e stagnanti, piene di larve di insetti che trovano il terreno ideale per proliferare. All’interno c’è anche sporcizia di ogni genere. La manutenzione non sarebbe regolare”, dice chi abita nelle vicinanze. Ma non finisce qui, perché nella zona il marciapiede non è nelle sue condizioni migliori: un biglietto da visita non piacevole per una strada che si snoda dal teatro Massimo fino a piazza San Francesco di Paola, vie frequentate spesso da turisti e visitatori.