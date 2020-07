Il Consiglio dei ministri ha deliberato l’affidamento della gestione del Comune di Partinico in provincia di Palermo ad una commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi. Lo scorso gennaio il Viminale ha inviato gli ispettori nel popoloso centro.

Alcuni mesi prima, nel maggio 2019, si era dimesso il sindaco Maurizio De Luca e il presidente della Regione Nello Musumeci aveva nominato un commissario straordinario.

Ora il ministero dell’Interno Luciana Lamorgese ha chiesto che la gestione della macchina comunale sia affidata a una commissione perché “sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa”.

Quando Maurizio De Luca si dimise, appena undici mesi dopo l’insediamento, spiegò in una nota piena di amarezza che erano “venute meno le condizioni politiche originarie che mi avevano fatto decidere di accertare un impegno che sapevo essere gravoso ma necessario Sono stato ai patti ma oggi lo scenario mi impone una decisa presa di posizione dato il clima che rende ingovernabile il difficile, necessario e improcrastinabile processo di cambiamento di cui questo comune invece necessita”.

Nella relazione del Viminale si farebbe riferimento alla difficoltà di De Luca, contrastato dalla sua stessa maggioranza di centrodestra, nel portare avanti la sua azione amministrativa improntata alla legalità e al risanamento delle casse comunali.

Proroga a scioglimento di 2 Comuni

Il Consiglio dei ministri ha poi deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consigli comunali di San Cataldo (CL) e Mistretta (ME). E’ quanto si legge in una nota al termine del Consiglio dei ministri. (ANSA)