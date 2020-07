L’AQUILA – Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ha disposto il trasferimento in Abruzzo di 200 migranti sbarcati a Lampedusa dall’Africa, facenti parte della prevista ripartizione su base nazionale. Le strutture sanitarie presenti sull’isola hanno effettuato alle persone sbarcate ed accolte i test covid obbligatori: i 200 migranti assegnati all’Abruzzo sono risultati tutti negativi, 50 di loro sono stati sottoposti a tampone, 150 a test sierologico. A renderlo noto è la Prefettura dell’Aquila. Per quanto attiene alla provincia dell’Aquila saranno tre le strutture destinate all’accoglienza, con una ripartizione che prevederà l’assegnazione di 20 migranti al Comune di Civita d’Antino, 15 al Comune di Canistro e 15 al Comune dell’Aquila. Gli extracomunitari saranno tutti sottoposti a tampone covid a cura della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila e resteranno in isolamento fiduciario all’interno delle strutture di riferimento, con monitoraggio giornaliero della temperatura corporea e uso obbligatorio della mascherina anche negli spazi aperti ove non si possa rispettare il previsto distanziamento sociale.

Altri migranti in Molise

Sono 43 i migranti provenienti da Lampedusa e accolti a Isernia nella struttura gestita dalla Cooperativa ‘Il Geco’, ci sono anche molte famiglie con bambini. Sono arrivati questa mattina, dopo i test sierologici tutti negativi, e secondo il protocollo Covid dovranno essere sottoposti ai tamponi molecolari e osservare la quarantena. L’Asrem ha già predisposto tutto e le procedure inizieranno già nel pomeriggio.

Lampedusa, tregua negli sbarchi

Dopo più di una decina di giorni di approdi a raffica, soprattutto durante le ore notturne, stanotte e fino ad ora, non si sono registrati allarmi, soccorsi o rintracci di immigrati a Lampedusa (Ag). E gli isolani tirano un sospiro di sollievo. All’hotspot di contrada Imbriacola, da dove ieri sono state trasferite complessivamente 390 persone, restano 553 migranti. Al momento, la Prefettura di Agrigento non ha disposto ulteriori trasferimenti. Le motovedette della Guardia di finanza e quelle della Capitaneria di porto continuano, intanto, a pattugliare le acque antistanti all’isola e rimangono in allerta.

Trasferiti i migranti positivi

I 7 migranti positivi al coronavirus, tenuti in isolamento in una stanza dell’hotspot di contrada Imbriacola, stanno lasciando Lampedusa (Agrigento) con un apposito volo aereo. Verranno trasferiti, secondo quanto si apprende, a Palermo. Nell’hotspot dell’isola non ci saranno così più persone positive al virus.

I migranti positivi al Covid-19, prima di essere imbarcati sull’apposito aereo con destinazione Palermo, vengono messi in un tubolare ermetico sigillato e isolato con l’esterno. Accanto, per ognuno, sempre in esterno, c’è il respiratore. Cautela e sicurezza sono, in questi momenti, le parole d’ordine all’aeroporto di Lampedusa (Ag). (ANSA).