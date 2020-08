TRECASTAGNI (CT) – Demos sosterrà con un proprio esponente (Concetto Russo) la candidatura a sindaco di Pippo Messina. Detta in un altro modo: la costola politica della Comunità di Sant’Egidio, e che annovera tra i suoi tesserati Pietro Bartolo (l’eurodeputato dem e volto simbolo dell’accoglienza migranti), sarà al fianco del candidato sindaco del centrodestra. Tutto questo mentre l’ipotesi di allestire un laboratorio giallorosso ai piedi dell’Etna è stata immediatamente soffocata nella culla.

Litigiosità in campo

A Trecastagni si voterà con il maggioritario e l’assembramento coalizzato sul nome di Messina, già primo cittadino di area forzista, si regge su coordinate civiche. È Emiliano Abramo, leader regionale di Demos, a blindare la scelta di campo: “Siamo rimasti colpiti dalla confusione politica e dalla litigiosità che a tratti abbiamo incontrato in alcune realtà, mentre in Giuseppe Messina abbiamo riscontrato un progetto chiaro e attenzione per i nostri temi, specialmente quelli di carattere sociale”.

Una convergenza dunque figlia del confronto sui valori andato avanti in questi mesi anche con le altre forza in campo. E segnato tuttavia dall’uscita di scena dell’ex sindaco cattodem Giovanni Barbagallo, la cui presenza avrebbe molto probabilmente stabilizzato l’area del centrosinistra. “Abbiamo incontrato tutti i candidati – spiega ancora Abramo – e cercato uno spazio di confronto dove poter mettere al servizio della comunità di Trecastagni le nostre idee e la nostra sensibilità che caratterizzano il nostro operato e credo politico”.

Il quadro

Va quindi verso la semplificazione il tabellone elettorale. Oltre a Messina e Concetta Ambra del Movimento cinque stelle, sostenuta peraltro dalla senatrice Tiziana Drago, arriva la candidatura di Mauretta Finocchiaro. Cinquantuno anni, laureata in Fisica e businness manager alla St Microelectronics, ha incassato il placet ufficiale dell’assemblea pubblica promossa dell’area civica che ruota attorno a Nuccio Russo. Lui stesso in mattinata aveva annunciato in un video il passaggio di testimone nelle mani di Finocchiaro. Intanto Raffaele Trovato, esponente ritenuto vicino a Italia Viva, continua nel lavoro di compilazione della lista Riparte Trecastagni. L’ultima adesione ufficiale è quella di Alfio Di Paola.