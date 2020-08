CATANIA – La Cgil di Catania ritiene sempre necessarie per la città, il cui clima di illegalità diffusa preoccupa moltissimo, e incoraggiante per i lavoratori, soprattutto i più giovani, le attività ispettive condotte dai carabinieri di Piazza Dante tra i locali della movida catanese. Ispezioni che ancora una volta registrano pesanti irregolarità. Nelle estati che si susseguono però, le denunce dei carabinieri ai proprietari dei locali che assoldano personale in nero, senza contratto e dunque senza diritti, o in condizioni poco trasparenti in termini di sicurezza e privacy, continuano senza sosta e lo dimostra il persistere delle indicazioni del Comitato per la legalità e la sicurezza presso la Prefettura. Proprio in questi giorni concluderemo la campagna “Isola senza catene” ideata da Cgil Sicilia e che abbiamo fatto nostra nella lotta contro il caporalato e il lavoro nero.

La Cgil crede dunque che i controlli delle forze dell’Ordine siano fondamentali, ma sostiene anche che il passo successivo alle denunce che si ripetono ogni estate nel corso delle medesime iniziative, sia quello di aumentare le azioni dell’Ispettorato del lavoro con provvedimenti che mettano realmente fine allo sfruttamento e alla mancanza di regole, anche a difesa dei proprietari di esercizi pubblici che pagano a caro prezzo l’onestà imprenditoriale.