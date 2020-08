Covid, 29 nuovi contagi in Sicilia

PALERMO – Sono 29 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Al momento i casi complessivi di Covid-19 nell’Isola sono 562. Gli ospedalizzati sono 49, di cui sei in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica la Sicilia ha contato 3.603 casi di coronavirus, con un numero di tamponi effettuati che sale a 301.641 (2.248 nelle ultime 24 ore).

E intanto, il governatore Nello Musumeci ha firmato la nuova ordinanza che contiene nuove misure per la prevenzione dal contagio. I siciliani che dal 14 agosto rientrano nell’Isola, provenienti da Grecia, Malta e Spagna debbono registrarsi sul sito “siciliacoronavirus.it” e rimanere in quarantena domiciliare per due settimane prima di sottoporsi a tampone. I non residenti che provengono dagli stessi paesi dovranno registrarsi sul sito “siciliasicura.com” e utilizzare la WebApp collegata per mettersi in contatatto con il Servizio Sanitario regionale. Resta obbligatorio l’uso della mascherina in luoghi pubblici e privati, anche all’aperto, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.



