PALERMO – Nello Musumeci insiste. E tiene il punto sulla sua ordinanza che disponeva di mandar via dalla Sicilia i migranti che si trovano in hotspot e cara. “Ho appena inviato alle autorità competenti una diffida ad adempiere alla mia ordinanza. Se non è impugnata, vuol dire che è vigente e va eseguita. Ed io ho il dovere di occuparmi della salute di chiunque sia sulla nostra Isola. Non posso girarmi dall’altra parte e neppure fare finta di niente”. Così su Facebook il presidente della Regione.

“Il silenzio del governo centrale, mentre a Lampedusa ci sono 1200 PERSONE stipate dentro l’HotSpot, è sempre più assordante! E domani saranno due mesi dalla richiesta dello stato di emergenza per quell’Isoletta. Ho letto anche di attacchi politici e persino di qualche intellettuale. Evidentemente abbiamo modi molto diversi di concepire il rispetto per la dignità della vita. Per me dignità della persona vuol dire anche un posto dove stare salubre e protetto dal contagio. Per altri, evidentemente, non è così. Ma è un loro problema”. Tanto scrive Musuneci.

Il governo centrale fin qui si è limitato a far sapere che l’ordinanza del governatore non avrebbe valore perché Palazzo d’Orleans non ha competenza. Ma fin quando Roma non impegnerà l’ordinanza a questo punto c’è da aspettarsi che Musumeci prosegua su questa linea. Oggi il governatore si è detto pronto anche a rivolgersi alla magistratura.