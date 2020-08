ROMA – ”Il governo non è neppure in grado di aggiornare i dati sugli sbarchi e di risolvere un presunto problema informatico al sito del Viminale, figuriamoci se riuscirà a gestire l’immigrazione o a risollevare il Paese. Incapaci di ribattere con le idee e terrorizzati dalle urne, cercano di fermarmi con la magistratura sperando nel Palamara di turno: oggi Italia Viva mi ha denunciato perché sostengo le ragioni della Sicilia stufa dei clandestini, e Conte-Pd-5Stelle-Renzi mi manderanno a processo il 3 ottobre perché ho difeso l’Italia. Pericolosi e incapaci: per sistemare il sito del Viminale chiamino Casaleggio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

“Conte, Zingaretti, Faraone, Renzi sono dei poveretti. Denunceremo loro per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Torrecuso, nel Sannio, in merito alla denuncia presentata da Davide Faraone. “Quello del governo è un atteggiamento criminale, un comportamento criminale – ha aggiunto Salvini – Inseguono i turisti italiani e poi fanno sbarcare persone che portano problemi sociali, economici e anche sanitari, se è vero che solo ieri il 90 per cento dei nuovi contagiati erano sbarcati con barchini”. (ANSA).